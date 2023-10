Il Pd di Fossacesia Ã¨ pronto a partecipare alle prossime elezioni amministrative

Il Partito Democratico di Fossacesia è già pronto a partecipare alle prossime elezioni amministrative che si terranno a giugno del 2024. “Lo spirito che sarà alla base della nostra azione politica (e quindi anche della campagna elettorale che stiamo avviando), sarà quello del dialogo e della cooperazione con tutti gli elementi che compongono la nostra comunità", afferma il segretario Massimiliano Natale. "La priorità è il benessere di Fossacesia in tutti gli aspetti: economico, sociale e della qualità della vita. Per raggiungere questo obiettivo, ci impegneremo in modo serio, evitando polemiche e divisioni. La nostra politica sarà orientata a favore della città di Fossacesia e non contro nessuno".

Siamo già al lavoro per ripensare la città e per rilanciarla da molteplici prospettive. Questo avverrà attraverso un dialogo costante con cittadini, imprese e associazioni. Discuteremo come pianificare in modo più efficace lo sviluppo territoriale e urbanistico della città e come promuovere politiche sociali più efficaci che tengano conto delle nuove esigenze delle famiglie e dei cittadini in difficoltà. Inoltre, stiamo elaborando proposte significative per l'innovazione e la digitalizzazione comunale, al fine di agevolare l'amministrazione pubblica, considerando la carenza di personale.

"Il PD ha già individuato dei candidati idonei sia per la posizione di Sindaco che per la formazione della lista", conclude il segretario Natale. "Tuttavia, riteniamo che sia prematuro concentrarsi sui nomi al momento. La nostra priorità è la costruzione di proposte concrete. Siamo aperti a tutti coloro che condividono la nostra visione e desiderano contribuire con idee innovative e fattibili. Non ci interessano le etichette di partito o le alleanze temporanee, ma piuttosto l'individuazione di soluzioni sostenibili per le sfide che affronteremo nei prossimi dieci anni".