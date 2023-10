A Casalbordino completato il consolidamento del versante meridionale del centro abitato

“È stata completata l'opera di consolidamento del versante meridionale del centro abitato di Casalbordino. Un intervento quanto mai necessario per mettere in sicurezza il territorio e per restituire anche un volto nuovo ad una zona centrale, panoramica e di interesse”. È quanto dichiara il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici, Carla Zinni.

“Per chiudere l'opera ci si è messo più tempo del previsto in quanto abbiamo dovuto fare i conti col rincaro delle materie prime e con la difficoltà di reperimento di alcuni materiali. L’intervento è stato interamente finanziato con fondi ministeriali e non è dunque costato nulla ai cittadini di Casalbordino. A breve - conclude la Zinni - partiranno i lavori del secondo lotto ed il nostro belvedere diventerà davvero un luogo bellissimo, oltre che sicuro e duraturo nel tempo, dato che i lavori non sono solo di restyling, ma di vero consolidamento”.