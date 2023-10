Da Attivamente nuovo appuntamento con il Tennis Tavolo per la Festa dei Nonni

Sabato 7 Ottobre 2023 e Domenica 8 Ottobre, si è svolto un nuovo appuntamento Fitet "tennis tavolo" nella sede di AttivaMENTE.

I ragazzi dai 6 ai 18 anni e gli over 65 si sono cimentati in partite per divertirsi e per perfezionare questa disciplina. Approfittando della festa dei nonni, AttivaMENTE ha aperto le sue porte a nonni e nipoti per giocare al tennis tavolo. Come precedentemente detto, questi incontri continueranno per far interagire e socializzare bambini, ragazzi e nonni.

Gli incontri hanno riscontrato una positiva adesione ed entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, che continuano a crescere di numero appuntamento dopo appuntamento.