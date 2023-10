MANUELE MARCOVECCHIO PREOCCUPATO PER I FURTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

“Preoccupa il grido d’allarme lanciato dal responsabile dell'ufficio CIA di San Salvo Nicola Scutti a seguito della serie di furti che negli ultimi giorni hanno interessato le aziende agricole di San Salvo e Cupello, in particolare nelle zone a ridosso della SS 650 Trignina. Di fronte a tale emergenza, ritengo necessaria l’adozione di misure serrate e tempestive volte a garantire la tutela del territorio rurale.”

È il monito del Consigliere regionale di Forza Italia Manuele Marcovecchio. “Il comparto agricolo rappresenta un settore strategico per l’economia abruzzese e in quanto tale deve essere messo nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Continuerò il mio impegno con maggiore forza, affinché vengano messe in atto azioni concrete ed efficaci di prevenzione, monitoraggio e repressione di tali atti criminali.”