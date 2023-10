A VASTO L’INCONTRO LA RELIGIONE E LA GUERRA. IL CRISTIANESINO CHE VERRÀ" CON MASSIMO CACCIARI

Il prossimo 25 ottobre, alle ore 17:00, nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos è in programma un incontro con il filosofo Massimo Cacciari organizzato dal Centro Europeo di Studi Rossettiani del Polo Culturale della Città del Vasto, diretto dal Prof. Gianni Oliva. “ La religione e la guerra. Il Cristianesimo che verrà è il tema dell’appuntamento, coordinato da Oreste Tolone, docente di Filosofia Morale all’Università «G. d’Annunzio»” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta. “Il tema scelto per l’incontro è ancora una volta di grande attualità, considerati gli avvenimenti degli ultimi giorni”.

Ma su questo versante si rischia di affrontare un problema eterno che risale alla notte dei secoli. Ci si trova di fronte ad una contraddizione in termini, a un inferno per il vecchio e il nuovo Continente. Si uccide in nome di quel Dio, biblico e cristiano che è lo stesso che ha predicato la fratellanza universale, l'amore incondizionato per la vita. Eppure, le guerre di religione hanno caratterizzato la storia in lungo e in largo. Le stesse confessioni di fede verso un unico Dio hanno dato luogo a interpretazioni diverse e, dunque, a intolleranze e fanatismi sfociati in lotte sanguinose.