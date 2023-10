E' troppo comodo utilizzare il sito e i social del Comune di San Salvo e poi dire in un video sul proprio profilo Facebook che si è espressa una riflessione personale sull'ARAP.

Ma al netto di ciò, che denota però a questo punto (e ancora una volta) un uso personale ed improprio dei canali istituzionali della nostra città, accogliamo la risposta dell'assessore Gianmarco Travaglini che in un video vuol forse, e sottolineiamo forse, farci vedere che non parla per interposta persona.

Ma nella sostanza, ed è ciò che più ci interessa a livello amministrativo e politico, l'assessore Gianmarco Travaglini conferma quanto avevamo già ipotizzato e detto in merito, e cioè che San Salvo non è nelle condizioni per poter uscire dall'ARAP. Condividiamo inoltre la sua posizione in merito alla necessità di una maggiore manutenzione delle strade della zona industriale. Ma è evidente che se la stessa non viene effettuata, nonostante la filiera regionale tanto vantata e sbandierata dalla precedente amministrazione Magnacca, e

dai palchi elettorali dall'attuale sindaca De Nicolis, è perché la Regione Abruzzo a guida Marsilio, e dunque centrodestra, non destina soldi e fondi all'ARAP.

Ricordiamo però che l'ARAP è un Ente regionale guidato da esponenti di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega.

Ci stupisce inoltre come l'assessore Gianmarco Travaglini noti e denunci a gran voce lo stato di abbandono delle strade della zona industriale e non noti e non denunci lo stato di abbandono delle nostre strade comunali che al netto di alcune, sono delle vere e proprie mulattiere.

In merito infine alla scarsa manutenzione delle strade della zona industriale, diciamo all'assessore Gianmarco Travaglini e alla candidata della destra alle prossime regionali di marzo 2024 di prendersela con Marsilio e con la destra regionale. Se per lei il bene di San Salvo viene prima di tutto, una tirata di orecchie e un accorato appello al candidato presidente Marsilio dovrebbe farlo pubblicamente anche lei, candidata della destra della nostra città alle prossime regionali.