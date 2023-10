DI TORO, LIPPIS E DI NINNI RINGRAZIANO MANUELE MARCOVECCHIO

"Esprimiamo profonda soddisfazione in seguito all’approvazione dell’emendamento, avvenuta nella recente seduta del Consiglio regionale, con il quale vengono definitivamente stanziate le risorse (58 milioni di euro) che la Regione Abruzzo mette a disposizione per la realizzazione dei nuovi ospedali di Vasto, Lanciano e Avezzano. Desideriamo ringraziare il Consigliere della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio, firmatario dell'emendamento, nonché tutto il governo di centrodestra, per aver ottenuto un risultato importante che porta a compimento l’ultimo atto, in termini finanziari, per la copertura dei costi inerenti i nuovi presidi ospedalieri.” È quanto affermano in una nota i Consiglieri comunali di San Salvo Nicola Di Ninni e Alfonso Di Toro del gruppo “San Salvo Popolare e Liberale” e Giancarlo Lippis, capogruppo di "Noi San Salvo".