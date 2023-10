"Si valuti una soluzione alternativa all’abbattimento dei pini”

"La decisione dell’amministrazione comunale di Vasto, di procedere all’abbattimento di n. 16 pini, per riqualificare Piazza Alberto Dalla Chiesa ha suscitato la contrarietà di una parte della comunità Vastese, delle associazioni ambientaliste e di molti amministratori locali, compresi alcuni esponenti della maggioranza consiliare. La soluzione individuata dall’esecutivo cittadino, infatti, desta forti perplessità, sia riguardo al merito del provvedimento, sia alla sua legittimità poiché adottata in palese violazione del regolamento comunale del verde.

A tal proposito ringraziamo le associazioni ambientaliste che sono ricorse al Tar per censurare la legittimità del provvedimento e, in attesa che la giustizia amministrativa si pronunci, riteniamo doveroso aprire una discussione in seno al Consiglio Comunale per individuare una soluzione alternativa, per la riqualificazione dell’area, preservando gli alberi presenti. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale sospenda questa iniziativa in attesa della pronuncia del Tar e della sua discussione all’interno del consiglio comunale"

Francesco Prospero - Vincenzo Suriani - Guido Giangiacomo Antonio Monteodorisio Maria Amato - Alessandra Notaro - Alessandra Cappa - Giuseppe Soria - Dina Carinci