Grande successo della Festa cittadina del Pianeta Terra

Si è conclusa con una grande partecipazione l’undicesima edizione della Festa cittadina del Pianeta Terra, promossa dal Centro Culturale VastoScienza. Il centro storico della città nella mattinata di venerdì 27 ottobre è stato avvolto da una ventata di freschezza con tantissimi bambini e ragazzi, dalla scuola primaria, alla scuola media e superiore, per immergersi in un ricco ventaglio di proposte per tutte le età. Tra questi sono state presenti undici classi del Comprensivo 1 “Spataro Paolucci” di Vasto, 7 classi di seconda media delle sezioni C, D, E, F, G, H, I e della primaria 3 classi quinte A, B e C e la terza A. Presente anche la Nuova Direzione Didattica, l’istituto comprensivo 2 “Rossetti” e ITSET “Palizzi”

Con il patrocinio del Comune di Vasto hanno collaborato: la Riserva Naturale Punta Aderci, Legambiente, WWF, Circolo Nautico, Consulta Giovanile, GAS Vasto, GAS Oltre confine, Nuova Libreria, Ricoclaun, Parrocchia di Santa Maria Maggiore, Centro di aggregazione Socio Culturale Vigili del Fuoco Giuseppe Crisci, Chiara nei libri, Avis, Elisir, Amici di zampa, Rispetto per tutti gli animali, Comitato Amici degli Alberi, ANFASS. Tantissime proposte laboratoriali legate all’acqua, ai rifiuti, agli elementi naturali, al sangue, alla biodiversità, ai vulcani, agli alberi, all’alimentazione, alla ceramica, al mare, al riciclo, al campanile di Santa Maria, alla visita di alcuni angoli del centro storico e molto altro, per riflettere tutti insieme sullo stato di salute del nostro Pianeta, sulle emergenze ambientali, sulle azioni per salvare il pianeta e promuovere la sostenibilità ambientale. sulla cultura del cibo che fa bene alla Terra.

Tra le varie attività proposte in particolare a Piazza Rossetti dalle associazioni di volontariato, la classe 3C della scuola media "G.Rossetti ", in collaborazione con Amici di Zampa, Rispetto per tutti gli animali, Comitato Amici degli Alberi, ha preparato: un bellissimo laboratorio sui vulcani, mostrando l’eruzione con modalità varie, descrivendone caratteristiche e particolarità e un gioco dell'oca per i più piccoli avente come tema la tutela degli alberi. Il Comitato Amici degli Alberi ha inoltre fatto leggere poesie e riflessioni sull’importanza degli alberi. L’Avis: ha intrattenuto bambini e ragazzi con un gioco a quiz sul sangue con tanti gadget promozionali e per ogni classe il gioco “Gioco della Goccia Fortunata, ideato dalla Clementoni in esclusiva per l’Avis. La Ricoclaun con i simpatici clown e le tre classi quinte della Scuola “G. Spataro” ha organizzato due laboratori, uno sul tempo di decomposizione dei rifiuti per far capire l’importanza della raccolta differenziata e l’altro sugli stati della materia. I ragazzi hanno rappresentato poi le molecole dell’acqua allo stato solido, stando molto vicini e senza musica, allo stato liquido dandosi la mano e dondolando a destra e sinistra con la Sinfonia 40 di Mozart e allo stato aeriforme stando distanti e muovendosi molto con il ritornello di Italodisco brano di successo di The Kolors. L’associazione Elisir ha fatto sperimentare l’uso di sostanze naturali per la cura del corpo.

Tantissime proposte anche a Piazza Barbacani dove il Gas Vasto, Gas Oltre Confine, la Consulta Giovanile e la Nuova Libreria hanno proposto incontri ravvicinati con il cibo. A Piazza del Tomolo i bambini si sono divertiti con il laboratorio “Con le mani nella terra” con la collaborazione del laboratorio di ceramica Creta Rossa. A Via Santa Maria gli studenti del Polo Liceale “R. Mattioli” hanno realizzato un laboratorio sul mare e il Parroco Don Domenico Spagnoli ha proposto la visita al Campanile di Santa Maria. Alla Sala Aldo Moro c’è stato il laboratorio LeggiAmo per il Pianeta con Chiara dei libri a cura di Chiara Iacovitti. Nella Sala Mattioli è stata predisposta la mostra SalviAmo la Terra a cura di Paola Righi, Ricicliamo a cura di Gemma Di Nardo e Guarda che grotta, i segreti del carsismo a cura degli studenti del Polo Liceale “R. Mattioli”, mentre a Torre Diomede e alla Chiesa di Santa Filomena è stata possibile una visita a cura dell’Associazione Vigili del Fuoco in Congedo. Inoltre, presso Spazio Conad è stato presentato il progetto Intelligenza artificiale al servizio della sostenibilità ambientale curato dagli studenti della 5C del Polo Liceale R. Mattioli.

Una mattinata molto interessante quindi che ha visto una bellissima sinergia di associazioni, scuole e enti. Tutti insieme hanno dato la possibilità di promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della scienza, dell’arte, della storia, della letteratura, per ammirare e leggere le bellezze del Pianeta Terra.

“È stata una bellissima giornata”, commenta la prof.ssa Rosa Lo Sasso, “all'insegna dell'informazione, della riflessione, della condivisione gioiosa delle conoscenze relative al Pianeta Terra. I numerosi contributi hanno colorato il centro storico e animato con linguaggi diversi le piazze e i vicoli di Vasto. Un grande grazie a tutti. Abbiamo messo in atto piccole, ma significative azioni, avendo come obiettivo l'educazione e l'impegno ad agire per un futuro migliore.”

Appuntamento all’anno prossimo alla dodicesima edizione!

Rosaria Spagnuolo