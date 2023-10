A rischio 10,5 milioni destinati al Comune di San Salvo per completare il lungomare ed il teatro comunale.

Il Governo Meloni (Fratelli d’Italia) ha presentato alla Commissione Europea una proposta di revisione del PNRR che, se approvata, farebbe perdere all’Abruzzo 555,4 milioni di Euro di investimenti. Tra questi, secondo quanto riporta Abruzzo Openpolis, sono a rischio anche 10,5 milioni destinati al Comune di San Salvo che sarebbero serviti per completare anche il lungomare ed il teatro comunale.

Mi chiedo a questo punto qual è la posizione del Presidente della Regione Marsilio (Fratelli d’Italia), e soprattutto della Sindaca di San Salvo De Nicolis e della Presidente del Consiglio Magnacca (Fratelli d’Italia), che ci avevano promesso, grazie alla “filiera politica” ed essendo tutti di destra e dello stesso partito, grande attenzione e risposte chiare per la nostra Città.

Dobbiamo portare in Consiglio Comunale una contestazione ufficiale per questo provvedimento del Governo che mette a rischio la programmazione delle opere nella nostra Città e dell’intero Abruzzo. Per questo assicuro già da ora il voto all’unanimità da parte della minoranza. Sul rispetto di San Salvo e sul completamento delle opere incompiute dobbiamo fare squadra ed essere responsabili, mettendo da parte le campagne elettorali!