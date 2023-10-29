WEEK END "PRE"ELETTORALE A VASTO

HANNO APERTO LA CAMPAGNA ELETTORALE REGIONALE NEL VASTESE ENTRAMBI A PALAZZO D'AVALOS IN DUE GIORNI SUCCESSIVI:
SABATO 28 OTTOBRE SABRINA BOCCHINO CON IL CANDIDATO PRESIDENTE DEL CENTRODESTRA MARCO MARSILIO HA PRESENTATO I 55 MESI DELLA CONSILIATURA CHE SI STA CHIUDENDO, MENTRE DOMENICA 29 OTTOBRE HA APERTO LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CENTROSINISTRA IL CANDIDATO LUCIANO D'AMICO.
STESSA SALA (LA PINACOTECA), STESSO PIENONE (TUTTE E DUE LE SERE SALE PIENE, CON PERSONE IN PIEDI), STESSA PRESENTAZIONE CON VIDEO PROIEZIONE. PER IL RESTO CONTENUTI, DISCORSI, UMORI DIVERSI