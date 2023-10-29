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WEEK END "PRE"ELETTORALE A VASTO

APRONO AL D'AVALOS BOCCHINO-MARSILIO SABATO 28 E LUCIANO D'AMICO DOMENICA 29 OTTOBRE

Redazione
Attualità
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HANNO APERTO LA CAMPAGNA ELETTORALE REGIONALE NEL VASTESE ENTRAMBI A PALAZZO D'AVALOS IN DUE GIORNI SUCCESSIVI:

 SABATO 28  OTTOBRE SABRINA BOCCHINO CON IL CANDIDATO PRESIDENTE DEL CENTRODESTRA MARCO MARSILIO HA PRESENTATO I 55 MESI DELLA CONSILIATURA CHE SI STA CHIUDENDO, MENTRE DOMENICA 29 OTTOBRE HA APERTO LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CENTROSINISTRA IL CANDIDATO LUCIANO D'AMICO.

STESSA SALA (LA PINACOTECA), STESSO PIENONE (TUTTE E DUE LE SERE SALE PIENE, CON PERSONE IN PIEDI), STESSA PRESENTAZIONE CON VIDEO PROIEZIONE. PER IL RESTO CONTENUTI, DISCORSI, UMORI DIVERSI  

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