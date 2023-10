PARTE IL PROGETTO DIDATTICO “DALLA TAVOLA ALLA TERRA”

La mattina del 26 ottobre è stato sottoscritto, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, il Protocollo per l’avvio del Progetto didattico “Dalla tavola alla terra”. L’hanno firmato il Dirigente scolastico Gaetano Fuiano (per L’ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE MESSER MARINO – CARUNCHIO, il Presidente Orazio Di Stefano (ASSOCIAZIONE PRODOTTO TOPICO NEL MONDO) e il Delegato Gaetano Di Stefano (COOP. LEGALSERVICES,), oltre alle docenti del Plesso scolastico di Palmoli Linda Mancini, Rita Martinelli e Francesca Di Mastroberardino.

In pratica l’Associazione del prodotto topico convocherà a scopo didattico, presso locali di Carunchio dotati di cucina ed attrezzature per la preparazione dei cibi, i produttori per far illustrare la preparazione gastronomica ed i caratteri organolettici dei prodotti topici. Nel corso delle lezioni i prodotti saranno illustrati anche da una prospettiva storica e socio-antropologica. Il tutto avverrà alla presenza di alunni e studenti del plesso di Palmoli, che faranno studi sugli ingredienti dei prodotti topici e “ricerche sul campo” (anche in senso letterale) ovvero visitando le aziende agricole del territorio, le Fattorie condivise e la Casa del Contado – Museo topico, gestiti dall’Associazione del Prodotto topico.

Nelle predette strutture, gli alunni coinvolti vedranno come si allevano gli animali da cortile e da carne, come le galline fanno le uova, la mungitura, la trasformazione del grano, la coltivazione di uliveti, pomodori, uva, frutta e ortaggi ingredienti dei prodotti topici. Infine, saranno intervistati i nonni che racconteranno come si viveva nella società contadina che ha preceduto quella odierna.

Orazio Di Stefano ha ringraziato il preside Fuiano per e le tre docenti di Palmoli per aver recepito la proposta dell’Associazione del Prodotto topico, comprendendone la valenza didattica e Gaetano Di Stefano per la collaborazione accordata con la cooperativa Legalservices.