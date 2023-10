MORETTI SCRIVE ALLA MELONI

Vedi cara Giorgia ti auguro che questa splendida bimba non debba passare tutto quello che stanno subendo i bambini palestinesi. Sai che in 21 giorni ne hanno massacrati oltre 3000?

Ti scrivo questo perché tu hai dichiarato di sostenere Israele ed il suo diritto a difendersi. Sulla legittima difesa mi trovi d'accordo ma sul genocidio assolutamente no.

Evidentemente non lo sai ma se puoi stringere tua figlia tra le tue braccia lo devi alla fortuna di essere nata in un paese libero e lontano da guerre. Questa fortuna che tu hai e che in fin dei conti è un gesto naturale e di fortissimo amore tra madre e figlia tantissime donne palestinesi non possono più farlo perché o sono morte oppure perché i loro figli sono morti.

La tua presa di posizione, anzi la vostra presa di posizione che riguarda tutti voi che siete seduti in quei palazzi determina la condanna a morte non di Hamas ma di migliaia di persone che non c'entrano nulla ed autorizza Israele a compiere un massacro.



Cosa avresti dovuto fare? Condannare sia Hamas che Israele e chiedere immediatamente il cessate il fuoco perché gli italiani non vogliono la guerra, gli italiani vogliono la pace.

Per questo, cara Giorgia, ogni volta che guarderai tua figlia pensa che con le tue posizioni hai contribuito anche se non per mano tua ma indirettamente a…omissis

Quando si decide di andare a ricoprire certi ruoli o si hanno le omissis per farlo oppure è meglio che si sta a casa. Purtroppo voi tutti siete alla mercé, al soldo delle grosse banche d'affari statunitensi tutte in mano alla potenza finanziaria