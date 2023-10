A VASTO MOSTRICCIATOLI IN MOSTRA

Grande successo sta riscuotendo la mostra allestita dai ragazzi diversamente abili del Centro Diurno di Vasto. MOSTRICIATTOLI IN MOSTRA è il titolo delle opere in questi giorni visibili nelle vetrine dei negozi in centro. Simpatici mostriciattoli emergono dalle tele in una combinazione di colori primari e complementari. Le opere nascono da un percorso di arteterapia condotto da Valentina Di Petta “

Non occorre saper disegnare – ha detto - l’importante è essere curiosi e sentire che la creatività e i mostriciattoli sono lì a portata di mano, basta saperli afferrare. Creature fantasiose e mondi immaginari sono in grado di far emergere il lato nascosto e smarrito di noi stessi di suscitare orrore e meraviglia, paura e desiderio, sorpresa e attrazione”

Grande soddisfazione per l’iniziativa ha espresso anche Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro. “

Sono felice che la proposta di ospitare le opere dei ragazzi del Centro Diurno abbia ottenuto una così ampia adesione da parte dei commercianti. Questo dimostra ancora una volta lo spirito di solidarietà e inclusione del nostro Consorzio, in grado di veicolare importanti messaggi sociali attraverso l'arte e la cultura. Iniziative come questa incontreranno sempre il favore del Consorzio, nell'ottica di promuovere la solidarietà ma anche di offrire novità interessanti al nostro pubblico”

“Emozionante e comunicativa” : lo ha definita Nicola Della Gatta, assessore al Welfare e Politiche Sociali - Un lavoro ben fatto, un lavoro delicato, un lavoro capace di toccare l’animo umano che per questa nuova iniziativa ha stretto un’importante collaborazione con il Consorzio Vasto in Centro.”

Un’armonia di “sensazioni colorate” da cui vi invitiamo a lasciarvi emozionare! Le opere saranno esposte da lunedì 30 a domenica 5 novembre