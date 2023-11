CONTRO OGNI GUERRA, FERMIAMO LA GUERRA

Gli attacchi di Hamas contro Israele "non sono avvenuti dal nulla", "il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione", anche se "le sofferenze del popolo palestinese non possono giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas", ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, aprendo la riunione speciale del Consiglio di sicurezza sulla crisi in Medio Oriente.

9.000 palestinesi di cui 3.600 bambini innocenti, oltre un milione di persone senza casa, Gaza ridotta ad un cumulo di macerie privata di luce, acqua, gas.

“Nessuna parte in conflitto è al di sopra del diritto internazionale umanitario", ha continuato Guterres, chiedendo un "cessate il fuoco umanitario immediato" per alleviare "sofferenze epiche, rendere la consegna degli aiuti più facile e sicura e facilitare il rilascio degli ostaggi". Ma questo contrasta con i criminali interessi degli USA e dei sionisti che vogliono che il genocidio a Gaza continui e la guerra si espanda a tutto il Medio Oriente, respingendo continuamente le richieste di cessate il fuoco proposte sia dall'ONU che da tutti i Paesi Arabi.

Infatti, in questi giorni abbiamo avuto l'aberrante dichiarazione dell'ex ambasciatore sionista in Italia, durante una trasmissione televisiva, in cui chiede la distruzione di Gaza: "Noi abbiamo uno scopo, distruggere Gaza" e anche gli opinionisti, nelle TV israeliane, fanno dichiarazioni analoghe: "NON ESISTONO CIVILI A GAZA, SONO TUTTI TERRORISTI". "DOBBIAMO UCCIDERNE ALMENO 50.000, FACENDOLI ESPLODERE, SPARANDOGLI E FACENDOLI SALTARE".

Questo a dimostrazione che l'occupante sionista non vuole né vorrà mai la Pace, ma solo il massacro del popolo palestinese, forti del supporto militare di USA e NATO.

Con l'invasione di terra sicuramente ci sono e ci saranno altre migliaia e migliaia di vittime tra la popolazione civile e già si vede una vera catastrofe umanitaria.

Noi di Democrazia Sovrana e Popolare e del Comitato Ripudia la Guerra ti invitiamo a manifestare con noi per la Pace in quella terra martoriata ed in solidarietà a tutti i popoli che subiscono la guerra, in modo particolare per il martoriato popolo Palestinese.

p. Democrazia Sovrana Popolare – Abruzzo