PER I DANNI CAUSATI DAL FORTE VENTO, SEGNALARE SITUAZIONI DI EMERGENZA

A causa delle condizioni meteorologiche e in particolare del forte vento che questa notte ha interessato il territorio comunale, è stato immediatamente attivato il COC (Centro Operativo Comunale), per coordinare tempestivamente le operazioni volte a ripristinare la circolazione stradale e garantire un’adeguata assistenza alla popolazione. Le squadre comunali, la Protezione Civile, la Polizia Municipale e la Pulchra Ambiente, sono a lavoro e stanno procedendo alla rimozione degli alberi.

E’ stata firmata un’ordinanza sindacale che dispone la chiusura della Villa comunale, di tutti i parchi cittadini e del cimitero. Si registrano molti disagi, l’intensità del vento è attualmente diminuita ma gli interventi delle squadre presenti sul territorio sono ancora in corso per la rimozione di ogni tipo di ingombro dalle carreggiate per garantire l’incolumità della cittadinanza e la sicurezza della circolazione stradale.

Il Vicesindaco Licia Fioravante, che presiede il COC, ringrazia per l’impegno e la fattiva e tempestiva collaborazione la Protezione civile, i Vigili del fuoco, la Polizia locale, i volontari e i dipendenti comunali ancora coinvolti negli interventi di emergenza. Sono interdette al transito: via del Cimitero, via Tobruk, via Mario Molino. Si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione e evitare di sostare in zone alberate.