1° Convegno regionale delle cooperative sociali

Si svolgerà Venerdì 10 Novembre alle ore 10.00 presso la Sala Tesi del Polo Didattico “Silvio Spaventa” dell'Università di Teramo organizzato da Legacoop Abruzzo in collaborazione con LegacoopSociali e l'Università di Teramo il convegno "Migranti: Problema o Risorsa? Risposte e testimonianze delle nostre associate". L’evento rappresenta un'importante occasione per discutere e condividere esperienze, prospettive e soluzioni riguardo all'immigrazione, promuovendo una visione inclusiva e solidale. I relatori forniranno preziose informazioni e testimonianze che contribuiranno a una migliore comprensione della questione migratoria e del suo impatto sulla società e sull'economia locali. Si parlerà nello specifico, dell’inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari presenti ed in arrivo sul nostro territorio, presentando buone prassi già attuate e della formazione a partire dall'insegnamento della lingua italiana ai cittadini migranti e alla qualificazione degli utenti accolti nel circuito SAI. L'immigrazione deve essere vista come un'opportunità e non come un problema.

All’incontro parteciperanno Luca Mazzali, Presidente di Legacoop Abruzzo, il Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola, il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, l'Assessore Regione Abruzzo alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, il Vice Presidente di Legacoop Abruzzo e moderatore dell’evento, Gennarino Settevendemie, il Sindaco di Bari e Presidente ANCI Nazionale, Antonio Decaro, il Presidente di Cooperative Pianeti Diversi, Simone Caner, la Presidente di Cooperativa Sociale Blue Line, Luciana Farina, la Responsabile Nazionale del Servizio Centrale del SAI, Virginia Costa, e il rappresentante di Anpal Servizi – Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione MLPS, Elvio Pasca e la Presidente di Legacoopsociali, Eleonora Vanni.