IL BOMBARDAMENTO DI CUPELLO DEL 1943

Pochi giorni prima del bombardamento, la situazione era questa: Cupello era occupata dalle forze tedesche della XVI^ divisione corazzata che, tentarono di ripararsi a Cupello per sfuggire ai bombardamenti anglo-americani. I cittadini erano costretti a portare viveri alle truppe tedesche sul Trigno, altri a scavare con picconi e pale le trincee nella zona di Fossacesia. Gli alleati erano già sbarcati in Sicilia con l’obiettivo di risalire la penisola e vedevano in Cupello una base logistica con ottimo accesso sulla Statale Adriatica n.16.