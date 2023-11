Cimitero chiuso. Lavori in corso

A proposito del Cimitero chiuso, pubblichiamo la dichiarazione dell'' Assessore alla manutenzione del Comune di San Salvo.

“Sono tuttora in corso gli interventi di messa in sicurezza del cimitero e della pista ciclabile di San Salvo Marina, dopo le intemperie e i forti venti che hanno interessato la nostra città fino a domenica 5 novembre. Bufera dello scorso fine settimana che ha creato problemi, con rami spezzati, alberi caduti e in particolare al cimitero sono stati riscontrati danni anche ad alcune cappelle gentilizie. La priorità per la nostra amministrazione è la tutela dei cittadini, è questa la sola ragione del tempo che ci stiamo prendendo per sistemare i luoghi pubblici”. A dichiararlo l’assessore alla Manutenzione Elisa Marinelli, in merito all’ordinanza sindacale con la quale è stato interdetto l’accesso al cimitero comunale, ai parchi pubblici e l’utilizzo della pista ciclabile.

“Stiamo lavorando con la dovuta celerità per ripristinare i luoghi per la sicurezza di tutti. Chiediamo ai concittadini comprensione e pazienza e li ringrazio per la collaborazione che in questi giorni non è mai mancata, così come ringrazio, le Protezioni Civili, i Vigili del Fuoco e tutto il personale comunale per l'incessante impegno messo in campo in queste ore di allerta” conclude l’assessore Marinelli.