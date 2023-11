A VASTO CORSI GRATUITI DI INGLESE E CANTO PER GLI UNDER 30

Nei prossimi giorni partiranno due nuovi corsi presso il Centro Berlinguer in Via Anelli n.71 promossi dal Progetto Giovani in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili

Nello specifico il 16 novembre alle ore 18:00 inizierà il corso di inglese tenuto dalla docente Anna Altieri e sarà strutturato in modo da fornire allo studente una base teorica e pratica della conoscenza della lingua attraverso le regole grammaticali, espressioni idiomatiche e vocaboli da utilizzare nei contesti più pratici e riguardanti la vita di tutti i giorni. Mentre il 17 novembre alle ore 19:00 partirà il corso di canto tenuto dalla docente Nicole Massanisso che prevede lo studio dei fondamenti di tecnica vocale come la respirazione, il riscaldamento e i vocalizzi, la scelta e lo studio del brano abbinato ad un giusto training autogeno pre-performance per affrontare il palco ed il pubblico.

Si ricorda che le suddette attività sono a titolo gratuito e destinate a coloro che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 30 anni.

“In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere tanti giovani che studiano e lavorano in campo artistico – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - dai quali soprattutto è arrivata la richiesta di riproporre questi due corsi che hanno riscosso molto successo in passato. In generale rappresentano un’opportunità per approfondire a titolo gratuito materie utili a coloro che si approcciano al mondo della musica e del teatro per motivi di studio o lavorativi”.

Info e contatti:

email: centroberlinguer@comune.vasto.ch.it

tel: 346/8938206 (Giorgia Berardi)