Ex alunni della Domus Pacis incontrano la maestra 90enne

È vero quando si dice che la maestra è come una mamma. Se la maestra, però, compie 90 anni mentre leggete, la conseguenza è che gli alunni non sono dei giovanissimi discenti! Diciamo che sono ‘soltanto’ 67enni che avevano voglia di trascorrere una giornata con chi aveva dato loro i primi rudimenti di grammatica, storia, matematica e via discorrendo.

Questo è quanto è successo a nove compagni di scuola elementare della Domus Pacis di Vasto, diretta, allora, dalla buonanima di don Felice Piccirilli, che in soli due giorni hanno organizzato il rendez-vous con la docente, Olga Berardini, andando a prelevarla dalla sua residenza a Tufillo per recarsi in un agriturismo di Carunchio. Il gradevole pranzo è stato letteralmente obnubilato dai ricordi ricchi di particolari di avvenimenti succedutisi più di 55 anni fa. La maestra Olga ha poi preso la parola per ricordare di essere di esempio e di aiutare il prossimo nella quotidianità agli ex alunni presenti, Arditelli, Di Chiacchio, Fariello, Ialacci, Lammanda, Maccione, Nardizzi, Spadaccini, Terpolilli.

Il classico mazzo di fiori e un dono da parte dei ‘bambini ingrigiti’ alla maestra ‘matura’ e, poi, la promessa di avere un seguito, almeno sul gruppo Whats App.