LA CONFESERCENTI FAVOREVOLE AI LAVORI IN VIA ROMA, MA...

La Confesercenti di San Salvo, come associazione di categoria rappresentativa del commercio e del turismo, si è riunita per la seconda volta in un mese, dopo ripetute sollecitazioni dei commercianti. Gli operatori si sono confrontati, accogliendo favorevolmente il progetto dell'amministrazione comunale che prevede la riqualificazione di via Roma in un'ottica di rivitalizzazione del centro storico.

Gli operatori hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alla durata, le modalità e la tempistica dei lavori, considerata la grave crisi del commercio che ha determinato la chiusura di molte attività, anche storiche, soprattutto nel centro. Un'ulteriore argomento di discussione, emerso nel corso della riunione, è l'individuazione di nuovi parcheggi nonché della previsione di un diverso modello di sosta degli autoveicoli.