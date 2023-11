❞Donne in corsa❞ dell’Atletica Velo Club San Salvo,

Gara podistica e camminata, che si svolgerà a San Salvo il 19 novembre. Il ricavato sarà devoluto allo sportello Antiviolenza Frida della città di San Salvo, che si occupa di violenza contro le donne. Ci sarà una navetta alle 14,50 che vi trasporterà dal Poseidon, per tutto l'itinerario del pacchetto turistico e ritorno per la cena presso il Poseidon. Gli atleti potranno farsi la doccia e andare via per le 14,00 del 19 novembre dopo aver partecipato alla gara.

Per la camminata, ci saranno premi a sorteggio per tutti i partecipanti. Possono partecipare alla visita guidata al Giardino Botanico e al Parco Archeologico del Quadrilatero presso il centro storico di San Salvo e al convegno, anche chi non usufruisce del pacchetto turistico, previa prenotazione gratuita al n. 360347879 – 3349170859.