IL TAR RISOLVE IL PROBLEMA DI VIA MAGELLANO

L’estate scorsa Tonino Marcello aveva sollevato il problema degli intasamenti a Via Magellano, dovuti essenzialmente alla carenza di parcheggi. In realtà quando il Comune, negli anni novanta del secolo scorso, aveva rilasciato la licenza edilizia all’Impresa Di Iorio, in virtù di una legge nazionale, aveva “obbligato” il costruttore a prevedere i parcheggi per le attività commerciali, proprio per evitare gli intasamenti.

Magicamente al posto dei parcheggi (posti auto) indicati in progetto erano “comparsi” tavolini per gli avventori e non solo…Ne era nata una lite tra privati ed erano arrivati i vigili, che avevano rilevato addirittura degli abusi edilizi, tanto da denunciare i fatti alla Procura della Repubblica. Il Comune aveva quindi emesso un’ordinanza, però non eseguita, ed era arrivato nel frattempo un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) con relativa sospensione dell’ordine di demolizione comunale.

Il 7 novembre scorso, finalmente, è stata pubblicata la sentenza del Tar che si è espresso nel merito, ritenendo inammissibile il ricorso e quindi ora l’ordinanza del Comune per il rispristino dello “status quo ante” dovrebbe essere eseguita.

Usiamo il condizionale, cioè il “dovrebbe”, perché ora spetta al Comune far rimuovere i manufatti abusivi o rimuoverli d’autorità ed imputare l’eventuale spesa…sempre che la sentenza del Tar non venga ulteriormente impugnata al Consiglio di Stato. Ma conviene? Resta pacifico che, se la sentenza del Tar chiude la partita, la prossima estate su Via Magellano ci saranno più parcheggi.