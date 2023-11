PRESENTATO A SAN SALVO IL SAGGIO DI MICHELE CELENZA

È stato presentato nel pomeriggio di giovedì 9 novembre al Molière cafè di Marisa D' Alfonso il saggio di Michele Celenza: la scuola dell' ultimo uomo. Un congedo.

Oltre all' autore, sono stati presenti: Nicolangelo D' Adamo, già preside, e Angelo Pagano, sociologo e docente in quiescenza. Ha moderato l' incontro Giovanni Artese, storico e docente in quiescenza.

Dopo la presentazione da parte di Artese e gli interventi dei relatori si è aperto un dibattito tra i presenti, molti dei quali colleghi ed ex alunni dell' autore.

Tutti hanno convenuto sulla tesi di Celenza circa la crisi che attraversa la scuola e la società. Visioni diverse sulle macro cause, che approfondiremo in una prossima video intervista con l' autore che in onda su questo sito