BOCCHINO IL 18 NOVEMBRE A LANCIANO CON BAGNAI E D'ERAMO

Dopo la ufficializzazione della candidatura alle elezioni regionali nell'evento dello scorso 28 ottobre a Vasto, il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino incontra cittadini,

simpatizzanti ed elettori a Lanciano nella Casa di Conversazione "Sala Benito Lanci", sabato 18 novembre, a partire dalle ore 18.00.

“Il mio territorio. La mia missione” è il titolo dell’appuntamento durante il quale anche nel capoluogo frentano Bocchino ripercorrerà i momenti più significativi dei suoi 55 mesi di impegno all’interno del Consiglio regionale, al fianco dell’Abruzzo e dei cittadini abruzzesi.

All’incontro saranno presenti, tra gli altri, il responsabile economico della Lega, l’onorevole Alberto Bagnai e il sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Luigi D'Eramo. “Sono molto legata al mio territorio e con questi incontri voglio accendere i riflettori sulle esigenze dei cittadini – dice Sabrina Bocchino - Insieme guarderemo alle tante cose fatte, sempre con coerenza e dedizione, in questi 55 mesi del mandato che ho portato avanti con un’unica missione: il bene del mio territorio e il benessere della mia gente. Anche a Lanciano avremo modo di confrontarci per dare risposte concrete alle sollecitazioni del territorio e proveremo a disegnare il lavoro che ci aspetta nei prossimi cinque anni, con la riconferma della Lega, e del Centrodestra coeso, alla guida della Regione Abruzzo, cui aspiriamo per il buon lavoro svolto finora”.