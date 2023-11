"Nessun incendio in nessun locale né del Circolo Anziani e né al Palazzo Comunale

Da un po' di mesi a questa parte iniziano a circolare in paese e sulla stampa locale notizie che hanno un fine solo politico ma poco di reale. Per natura sono una persona abbastanza riflessiva e pacata. Però a volte bisogna fare chiarezza per il bene e la tranquillità dei cittadini. Qualche giorno fa ho letto sui social, ed è arrivata anche al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale (al sottoscritto), una “richiesta di chiarimenti da parte di Officina Cupello” sull’incendio del 28/10/2023 nei locali del palazzo comunale ad uso del circolo pensionati, a firma dei Consiglieri di minoranza. Penso che nel bene e nel male i cupellesi conoscono oramai Officina Cupello. Carissimi cittadini, questo è un esempio di quanta confusione cercano di fare e creare con falsità, nell’opinione pubblica cupellese.

Appena letta la lettera, mi sono preoccupato e subito mi sono recato nei locali del circolo per verificare ciò di cui non ero a conoscenza. Subito i frequentatori ed il direttivo del circolo mi hanno rassicurato che non c’era stato nessun incendio in nessun locale in dotazione al Circolo Anziani e quantomeno al Palazzo Comunale. L’unico principio di incendio è stato quello, a tutti noto, di un contenitore dei rifiuti in dotazione della pizzeria adiacente che nulla aveva a che fare con il Comune ed i suoi locali. Ciò che dispiace è che ogni cosa è buona per buttare fumo agli occhi dei cittadini, ma quello che mi fa enormemente piacere è che i cittadini stessi hanno capito e sanno filtrare queste corbellerie che qualcuno ad arte vorrebbe propinare loro.

Approfitto per chiarire anche un’altra accusa rivolta al Presidente del Consiglio Comunale, che tempo fa, sempre la stessa Officina Cupello ha scritto sulla stampa locale e sui social, ossia che lo stesso “ostacoli l’attività della minoranza omettendo la trasmissione degli atti determinando lo svilimento dell’istituzione comunale e la sua perdita di credibilità”.

Questa accusa la respingo con tutta forza al mittente, ossia alla minoranza consigliare. Carissimi colleghi della minoranza, se non ve ne siete resi conto, il Presidente del Consiglio sono quattro anni e mezzo che per permettere a tutti, principalmente alla minoranza consigliare, di partecipare alla Conferenza dei Capigruppo, alle Commissioni Consigliari ed ai Consigli Comunali ha sempre cercato di far svolgere le sedute in orari che fossero comodi a tutti i consiglieri e non al sottoscritto. Se una volta o al massimo due la seduta della conferenza dei capigruppo è stata convocata d’urgenza, ma comunque in orario abbastanza accessibile (12:45), e qualche documento non di competenza del sottoscritto è stato depositato con un po' di ritardo, è stato per motivi di urgenza istituzionale. Quando si additano le persone o si diffondono notizie false, non si fa certo il bene della cosa pubblica, è meglio evitare.