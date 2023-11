NINO FUIANO ELETTO PRESIDENTE PROVINCIALE DI AZIONE

Il Congresso provinciale mi ha eletto Presidente provinciale di Azione! È per me un onore e una emozione enorme. Come Presidente del partito mi metterò a disposizione per far crescere la nostra comunità politica in provincia, presidente di tutti perché tutti abbiamo un obiettivo comune pur nella pluralità e nel dialogo continuo.

Qualcuno mi dice e mi ricorda che spesso sembro un sognatore utopico e che la politica è qualcosa di diverso. A costoro ricordo che in politica serve pragmatismo ma serve anche e forse di più la capacità di disegnare orizzonti e cammini possibili. Un caro augurio al riconfermato Segretario Giovanni Luciano