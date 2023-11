IL 19 NOVEMBRE LA NOTTE DELLA DAMA

IL 19 NOVEMBRE dalle ore 19,00 si svolgerà a San Salvo il TORNEO LA NOTTE DELLA DAMA presso il Molière Bistrot Letterario in via Duca degli Abruzzi 37b



Ideato ed organizzato da: Cristian Di Nardo, Daniela D’Emilio e Marisa D’Alfonso, il torneo si svolgerà con la prima fase a gironi ed in base al numero dei partecipanti. La seconda fase sarà ad eliminazione diretta. La quota di iscrizione è fissata in euro 10,00€ comprensivi di vino, castagne, caffè e gadget. Le iscrizioni si possono effettuare fino al 17 novembre 2023 presso Molière Bistrot Letterario. Ricco montepremi con prodotti del territorio. Chi ha la necessità di riempire un po’ di più lo stomaco può prenotare un aperitivo cenato con bevanda a 10 euro.



per info

Marisa 3518724144

Daniela 3518944664

Cristian 3466265791