BOCCHINO (LEGA)INTERVIENE SUI DANNI DEL MALTEMPO D’INIZIO NOVEMBRE

“Fin dalle prime ore mi sono messa a disposizione delle comunità colpite dal maltempo del 2 e 3 novembre scorsi, in particolare ho sollecitato il sindaco della Città del Vasto Francesco Menna per avere una stima dettagliata dei danni”, dichiara il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino che aggiunge “purtroppo solo ieri sono stata messa a conoscenza della conta delle criticità e, come annunciato, mi adopererò perché la Regione Abruzzo possa intervenire con finanziamenti ad hoc.”

“Concordo con il consigliere Smargiassi – sottolinea l’esponente del Carroccio - quando afferma che si tratta di danni e di cifre importanti che una Amministrazione può avere delle difficoltà a fronteggiare, così come concordo sulla importanza delle strutture danneggiate che vanno ripristinate per garantirne l’efficienza funzionale e la fruibilità in stato di piena sicurezza ed è per queste ragioni che avrei presentato io stessa un emendamento in Consiglio.”

“È altresì vero, però – sottolinea Sabrina Bocchino - che in questi quasi cinque anni la Regione Abruzzo ha sempre attenzionato il nostro territorio e sono certa che lo farà anche questa volta. Per quel che mi riguarda ho sempre dimostrato vicinanza alle comunità del territorio e alle loro problematiche e, come anticipato, porterò avanti iniziative all’interno del Consiglio regionale e coerentemente cofirmerò l’emendamento del consigliere Smargiassi.”