A POLLUTRI CONSEGNATO DI UN MEZZO PER LA PROTEZIONE CIVILE

‘’Credo di essere stata sempre vicina a questa Amministrazione e a questa Cittadina che per me è come Vasto, la città dove vivo, perché bisogna assolutamente dare una mano a tutto il territorio e cercheremo di farlo anche in questo ultimo bilancio.’’ Queste le parole del consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino in una piazza gremita per a cerimonia di inaugurazione e benedizione del nuovo mezzo fuoristrada della Protezione civile di Pollutri ottenuto con contributi della Regione Abruzzo e di Legambiente.

‘’Per me è un piacere essere qua ed è motivo di grande soddisfazione assistere alla consegna di un mezzo così utile per il cui acquisto siamo riusciti ad ottenere un contributo regionale, un automezzo necessario a garantire l'operatività e la sicurezza dei cittadini’’, ha aggiunto Bocchino prima di dedicare un pensiero di gratitudine per il loro impegno, per quello che fanno ai volontari della Protezione Civile e di Legambiente presenti all’evento.

Ringraziamenti all’impegno del consigliere regionale Bocchino sono stati pronunciati dal sindaco di Pollutri, Nicola Maria Di Carlo, ‘‘per la sua vicinanza all’Amministrazione comunale non solo per questo splendido mezzo che potremo usare, speriamo, il meno possibile, ‘regalo’ che lei ci ha procurato insieme a tutta la Regione Abruzzo, ma anche per altri investimenti che ci ha permesso di fare e che chiederemo ancora.’’