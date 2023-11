Per l'abbandono dei rifiuti a San Salvo in arrivo le sanzioni

Sono in arrivo i primi verbali per l’abbandono selvaggio dei rifiuti a San Salvo. Già da qualche settimana sono state aggiunte delle nuove telecamere “foto trappola” che periodicamente vengono spostate nei diversi punti del centro cittadino e in periferia che hanno consentito di individuare gli autori dei comportamenti incivili. Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente Tony Faga che ha sollecitato la task force ambientale, coordinata dal maresciallo ordinario della Polizia locale Dino Di Fabio, di rafforzare l’attività di controllo e quindi sanzionatorio.

L’assessore segnala, inoltre, che sono state messe sotto attenta osservazione le isole ecologiche posizionate in via De Gasperi e via Berlinguer in quanto “stiamo registrando purtroppo un aumento del conferimento non regolare oltre all’abbandono dei rifiuti nei pressi delle due isole. E’ un comportamento incivile che crea un danno d’immagine per la città oltre a causare maggiori costi del servizio di raccolta”.

Inoltre l’assessore Faga ribadisce che “stiamo effettuando l’apertura delle buste abbandonate per risalire a chi le abbandona oltre a effettuare, con le nuove telecamere mobili installate in città, i padroni dei cani che non provvedono alla raccolta delle deiezioni canine”.