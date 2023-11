Al via dal 13 al 16 dicembre il Primo Festival della Creatività

Se hai un figlio con un’età compresa tra gli 0 e gli 11 anni e vuoi fargli vivere esperienze laboratoriali completamente gratuite nel nostro territorio, non puoi lasciarti sfuggire il primo Festival della Creatività, che si terrà a Vasto dal 13 al 16 dicembre 2023. All’interno tantissime proposte per stimolare la creatività e il pensiero divergente organizzate dal Comprensivo 1 Spataro Paolucci, dagli Asili Nido Comunali e dalle scuole dell’Infanzia Paritarie: Bianconiglio, Il Girotondo, Il Mondo del Bambino, L’Albero Azzurro, La Stella, con il Patrocinio del Comune di Vasto. Una nuova sinergia di istituzioni scolastiche che consentirà un ventaglio di esperienze speciali.

Sappiamo tutti quanto è importante stimolare la fantasia, la creatività, il pensiero divergente e questo festival dedicato a tutti i bambini e ragazzi del territorio vuole essere un vero e proprio incubatore di germogli di creatività, dando spazio alla meraviglia, alla creatività, alla scoperta, alla propria creatività, che oltre ad essere oggetto di stimolo e divertimento diventa strumento per potenziare l’apprendimento. Uno spazio in cui i bambini e ragazzi, insieme ai loro genitori, sotto la guida esperta dei docenti, potranno esprimere al meglio le loro potenzialità.

Allora… non resta che leggere il programma e prenotare con anticipo per immergersi nel Primo Festival della Creatività, dal 13 al 16 dicembre.

Programma

Mercoledì 13 dicembre 2023

Nido d’Infanzia La Tana dei Cuccioli ore 16,30 Atelier Esperienze di luce dai 2 ai 6 anni (Prenotazioni 320 611 5772 Serena)

Scuola dell'Infanzia Paritaria Il Girotondo ore 16,30 Decora il tuo Natale per bimbi dai 2/3 anni e Porticine Magiche per bimbi dai 3/6 anni (Prenotazioni 338 616 3629 Rossana)

Scuola dell’Infanzia paritaria Albero Azzurro e nido d’infanzia ore 16,30, Laboratorio di cucina: PPP Piccoli Pastai Pasticcioni (4-5 anni) (Prenotazioni 39 39676780 Francesco)

Scuola dell’Infanzia Spataro ore 16,30 Laboratorio creativo/manipolativo Piccole mani creano” (Prenotazioni 0873 363943 Patrizia)

Scuola Primaria Spataro dai 5 anni in su: ore 9,30 Coro delle quarte e quinte, ore 15 lettura e laboratorio artistico, ore 15 Natale nel Mondo, ore 16,30 I Solidi Platonici, ore 17,30 Esperimenti con il Vulcano e con i liquidi. (Prenotazione 3473712722 WhasApp Rosaria)

Scuola Media Paolucci sede Madonna dell’Asilo ore 16 ChimicAmica laboratorio di Chimica. Laboratori di scrittura. (Prenotazioni email: ic1vastoprenota@gmail.com )

Giovedì 14 dicembre 2023

Nido d’Infanzia San Paolo ore 16,30 Indaghiamo il Natale dai 2 ai 6 anni (Prenotazioni 320 611 5772 Serena)

Scuola dell'Infanzia Paritaria Il Girotondo ore 16,30 Decora il tuo Natale per bimbi di 2/3 anni e Porticine Magiche per bimbi 3/6 anni. (Prenotazioni 338 616 3629 Rossana)

Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro e nido d’infanzia ore 16,30 laboratorio sensoriale: la scatola dei misteri: indovina cosa è ( 3 anni) (Prenotazioni 39 39676789 Francesco)

Scuola dell’Infanzia Spataro ore 16,30: Laboratorio creativo/manipolativo Piccole Mani creano (Prenotazione 0873 363943 Patrizia)

Scuola Primaria Spataro da 5 anni in su: ore 15 Percorso motorio, ore 16,30 Stear and stick: playful colours, ore 17,30 Animazione alla lettura (Prenotazioni 3473712722 WhatsApp Rosaria)

Scuola Media Paolucci sede Santa Maria del Sabato Santo ore 16 Alla Scoperta del Pianeta Terra, laboratorio sulle meraviglie del nostro pianeta. (Prenotazioni email ic1vastoprenota@gmail.com )

Venerdì 15.12.23

Scuola dell'Infanzia Paritaria Il Girotondo ore 16,30 Decora il tuo Natale per bimbi di 2/3 anni e Porticine Magiche per bimbi di 3/6 anni (Prenotazioni 338 616 3629 Rossana)

Scuola dell’Infanzia paritaria Albero Azzurro e nido d’infanzia ore 16,30 Laboratorio di lettura: c’era una volta (sez. primavera) (Prenotazioni 39676780 Francesco)

Scuola dell’Infanzia Paritaria Il Mondo del Bambino ore 18 Laboratorio: la casetta di Pan di Zenzero; lettura della fiaba Hansel e Gretel e costruzione della casetta, da 3 a 6 anni (Prenotazione Maestra Serena 3492389104)

Scuola dell’Infanzia Paritaria La Stella ore 16,30 laboratorio: il termometro delle emozioni (Prenotazione 347 328 4330 Barbara)

Scuola dell’Infanzia Spataro ore 16,30: Laboratorio creativo/manipolativo Piccole mani creano (Prenotazione 0873363943 Maestra Patrizia)

Scuola Primaria Spataro da 5 anni in su: ore 15 Wedding in the Word, ore 16,30 Gioco con le molecole, ore 17,30 Solidi Platonici (Prenotazioni 3473712722 WhatsApp Rosaria)

Scuola Media Paolucci sede Istituto San Gabriele ore 16 Siamo fatti così, laboratorio sul corpo umano e Piega, ripiega e …spiega laboratorio di origami. Laboratori di scrittura. (Prenotazioni email: ic1vastoprenota@gmail.com )

Sabato 16. 12.23

Scuola Primaria Spataro da 5 anni in su: ore 10,30 Gioco con le molecole, ore 11,30 Solidi Platonici (Prenotazioni 347312722 WhatsApp Rosaria)

Scuola dell’Infanzia Paritaria Bianconiglio e nido d’infanzia: laboratorio da 0 a 3 anni alle 10,30 Pupalla e la neve magica; laboratorio da 3-6 anni alle ore 11,30 Natale al contrario (Prenotazione Chiara 3491210441)

Scuola dell’Infanzia Paritaria L’Albero Azzurro e nido d’infanzia ore 16,30 Laboratorio di cucina: PPP Piccoli Pastai Pasticcioni (4-5 anni) Laboratorio sensoriale: la scatola dei misteri: indovina cosa è? (3 anni); Laboratorio di lettura: C’era una volta … (sez. Primavera); (Prenotazioni 38676780 Francesco)