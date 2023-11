Lâ€™Istituto Tecnico Agrario â€˜Cosimo Ridolfiâ€™ di Scerni deve mantenere la sua autonomia

L’Istituto Tecnico Agrario ‘Cosimo Ridolfi’ di Scerni deve mantenere la sua autonomia e la relativa dirigenza perché rappresenta un specificità unica nel settore agricolo ed agroalimentare della nostra provincia di Chieti che, per estensione ed abitanti, è la più grande dell’intero Abruzzo.

L’ipotesi di dimensionamento scolastico in itinere presso l’Ufficio Scolastico Regionale attualmente, per l’ITAS di Scerni, vede sparire la Dirigenza, e quindi l’autonomia, in luogo di una possibile reggenza che lo porterebbe ad una ‘dipendenza’ da altro istituto ed altro Dirigente scolastico.

Per la specificità ed unicità che riveste nel territorio l’ITAS va sostenuto nella difesa della sua autonomia anche in ragione del fatto che il comparto agroalimentare è un settore che non solo può garantire nuova ed innovativa occupazione ma anche , attraverso l’operosa azione degli operatori agricoli, garantisce la tutela e la manutenzione del territorio oltre che fornire prodotti per un sana alimentazione di qualità.

Negli anni dall’ITAS di Scerni sono usciti fior di tecnici che hanno reso possibile un importante progressione qualitativa dell’agricoltura regionale e non solo; da ciò un vivo appello alle forze politiche, sindacali, organizzazioni professionali affinchè facciano quadrato per la difesa di questa storica scuola del nostro territorio.