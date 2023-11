Lunedì 20 novembre Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza

Il Comune di San Salvo celebrerà lunedì prossimo, 20 novembre, la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza con l’intenso pomeriggio organizzato dall’Assessorato alle Politiche sociali con l’Associazione Dafne e il Centro Alice.

“I conflitti, la povertà, la fame e la crisi climatica vedono come prime vittime i bambini in ogni angolo della terra. Diritti negati – commenta il sindaco Emanuela De Nicolis – che in maniera drammatica e violenta cancellano il loro futuro. Nel pomeriggio del 20 novembre il centro di San Salvo ospiterà sei eventi per vivere nella gioia e nella consapevolezza che dobbiamo prenderci cura dei nostri bambini. Il Comune di San Salvo da anni adotta politiche sociali che pongono grande attenzione ai cittadini più piccoli della nostra comunità e alle loro famiglie”.

L’assessore alle Politiche sociali, Gianmarco Travaglini, evidenzia come il programma predisposto risponda a criteri di socialità dando ai bambini l’opportunità e la consapevolezza di essere i protagonisti con attività ludiche e motorie da condividere con i genitori.

Il programma del 20 novembre:

Ore 15:00 – 17:00

Strada Portanuova

Ragazzi progetto Occupiamo(ci) – Scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto

OCCUPIAMO(CI)

Ore 16:00 – 20:30

Piazza San Vitale

Clownerie a cura di Philippe Tordeaux

UNCONVENTIONAL SHOWER

Ore 17:00

Piazza San Vitale

Antichi giochi artigianali a cura di aspirante artigiano

LUDOBUS

Ore 17:00 – 17:40

Piazza San Vitale

Teatro di figura di strada a cura di Elisa Di Cristofaro

CHIQUITIN CIRCUS

Ore 18:00 – 19:30

Portici del Comune

Musicoterapia circolare a cura dell’Associazione Ponte Aps

DRUM & VOICE CIRCLE

Ore 19:40 – 20:20

Piazza San Vitale

Teatro di figura di strada a cura di Elisa Di Cristofaro

CHIQUITIN CIRCUS

In occasione del 34° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 novembre Comune di San Salvo, su iniziativa dell’Anci-Unicef, aderisce all’iniziativa “Go Blue” illuminando di blu la facciata del palazzo comunale.