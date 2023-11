Le Terze Medie Paolucci il 24 novembre presentano il progetto sulla Vecchia Stazione di Vasto Marina

Sono passati già 160 anni dall’inaugurazione della linea ferroviaria adriatica e i ragazzi delle terze medie della Scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” venerdì 24 novembre dalle ore 10 alle ore 12, presso il piazzale antistante alla stazione di Vasto Marina, nel lato ciclabile, presenteranno il loro percorso di studi storico- fotografico e il progetto di riqualificazione per valorizzare la vecchia stazione di Piazza Fiume. Il progetto è stato curato dal prof. Domenico D’Annunzio con la direzione artistica del prof. Orlando Raspa. Un progetto che ha creato molto entusiasmo sia tra i ragazzi, che tra i colleghi e in primis nel dirigente scolastico del Comprensivo 1, prof.ssa Eufrasia Fonzo.

Durante l’evento sarà molto interessante vedere le foto storiche che sono state gentilmente messe a disposizione da Filippo Marino di Vasto (in servizio presso il Ministero dell'interno), ricordare il passato glorioso della nostra vecchia stazione, consentendo un momento di conoscenza per la comunità scolastica e di riflessione per cittadinanza. Sarà inoltre l’occasione per apprezzare i progetti realizzati da tutte le terze medie che evidenziano varie idee di riqualificazione. Saranno presentati all'amministrazione comunale ed a tutta la cittadinanza.

In caso di pioggia la manifestazione si terrà nel teatro della parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo.