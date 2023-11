C'Ã¨ un limite a tutto: si chiama decenza!

Questo incontro non è stato organizzato per gli studenti dell'Istituto Comprensivo, che non hanno alcuna necessità di essere condotti alla scoperta della lettura, come piacere, tramite il libro di Tiziana Magnacca.

Non prendete in giro i genitori, i docenti, tutto il personale scolastico e, soprattutto, non usate anche i bambini della Scuola Secondaria per fare campagna elettorale.

C'è un limite a tutto, a quanto pare non per gli organizzatori, come pure per l'interessata (ma questa non è una sorpresa) che non si ferma nemmeno davanti ai bambini/studenti dell'Istituto Comprensivo di Monteodorisio, pur di fare campagna elettorale.