Serata Solidale Castagne e Vino Novello

Sabato 11 novembre presso il Ristorante Il Panfilo a San Salvo Marina il Lion Club San Salvo si è visto impegnato in una importante Raccolta Fondi a favore dell'AGBE (associazione genitori bambini emopatici) di Pescara.

L' AGBE è un associazione che dal 2020 offre assistenza e supporto alle famiglie che purtroppo si trovano ad affrontare la malattia dei propri figli in un reparto di Oncologia Pediatrica.

Il Presidente Lions Palombo Romina, dopo aver dato il benvenuto a nome di tutto il Club e ringraziato i presenti, ricorda quanto è importante lo spirito di solidarietà per dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Subito dopo il suo intervento Luigi Spadaccini, Presidente di Zona, sottolinea l'identità dei Lions e la loro Mission.

Presenti alla serata circa 70 persone e Associazioni di volontariato, quali Lory a Colori e Habibi Art-Design che hanno donato all'AGBE cappellini colorati per il progetto "DONIAMO COLORE ALLA VITA" e l'associazione Adricesta di Pescara rappresenta da Anna Boccardo.

Grazie alla grande generosità di tutti e del Lions Club San Salvo, promotore della raccolta fondi, sono stati donati € 750.00 , consegnati all'AGBE nella stessa serata.

Walter Nobilio e Caterina, in rappresentanza dell'associazione AGBE, hanno ringraziato sottolineato quanto è importante per le famiglie e i bambini che vivono la malattia, avere uno spazio in cui possano ritrovare sostegno, unione e armonia.

La bellissima serata si è conclusa in allegria tra balli e karaoke grazie all'intrattenimento musicale di Tommaso Di Marco.

Lions Club San Salvo per la solidarietà.