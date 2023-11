CERIMONIA PER RICORDARE I 21 PESCATORI SCOMPARSI NEL NAUFRAGIO DEL 1899

Commemorazione questa mattina del 124^ anniversario della morte dei 21 pescatori che il 16 novembre 1899 persero la vita a causa di un naufragio. La cerimonia è stata aperta dal presidente dell’A.N.M.I. Luca Di Donato in via Ortona dove si trovano il pozzo, che veniva usato dai pescatori per attingere l’acqua, e la lapide voluta dalle famiglie delle vittime. Il corteo, composto dal Vicesindaco Licia Fioravante, dagli assessori Anna Bosco, Paola Cianci e Nicola Della Gatta dal comandante del Circomare di Punta Penna Stefano Varone, numerosi rappresentanti delle associazioni combattentiste e d’armi e alunni della Nuova Direzione Didattica, ha raggiunto Piazza Cap. Olivieri per la deposizione di un mazzo di fiori alla targa con i nomi dei pescatori scomparsi.

“Ricordiamo il dolore e la disperazione delle famiglie delle vittime, - ha detto il Vicesindaco Licia Fioravante - tra loro anche un bambino di nove anni. Oggi è accaduto qualcosa di speciale e importante, obiettivo primario delle istituzioni è quello di trasferire ai più giovani le conoscenze seppure drammatiche