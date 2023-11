â€˜IL DONOâ€¦cantiamo insieme â€“ a Elioâ€™

‘IL DONO…cantiamo insieme – a Elio’ è il titolo evocativo dell’evento con il quale il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna intende dare vita ad una delle volontà del proprio socio MJF Prof. Elio Bitritto, ovvero uno spettacolo canoro per raccogliere fondi in favore della lotta alle patologie tumorali del sangue, linfomi, leucemie e mielomi, in età pediatrica e giovanile.

L’evento è in programma domenica 19 novembre a partire dalle ore 19.00 nella suggestiva ambientazione della cattedrale di S. Giuseppe a Vasto e sarà incentrato su un concerto in alternanza del coro ‘Le voci del vastese’, di cui il compianto Elio era un componente, e di ‘The New Gospel Choir’. Il culmine sarà la esibizione in ensemble dei due cori molto apprezzati in una miscela di voci e tonalità davvero particolare.