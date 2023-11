Prendo spunto da un intervento ????'?? ??????? ?? ?????????????, ??????? ????????, in merito ad una iniziativa che si è svolta in un Istituto scolastico di Monteodorisio.

Siamo di fronte all'ennesima strumentalizzazione da parte della candidata della destra sansalvese per pura e mera campagna elettorale!

C'è un limite e una decenza a tutto e non possiamo accettare che si strumentalizzino le scuole per propri fini elettorali!

Era già accaduto in altre località e in altri luoghi non istituzionali !!