La cultura e i luoghi ad essa dedicati devono conservare la loro imparzialitÃ 

La cultura e i luoghi ad essa dedicati devono conservare la loro imparzialità e preservare la loro verginità opponendosi a chi cerca, in maniera subdola, di violentarla.

La scuola deve essere un mezzo per ricevere il dono di una cultura libera e GRATUITA, senza mai diventare strumento di qualcuno per propagande elettorali!

Gli studenti, i docenti, il personale non docente, le suppellettili, le finestre, i servizi, la carta igienica e persino il singolo mattone della scuola non devono diventare leva per sollevare lo sterco della politica, che ha creato solo un sistema clientelare, togliendo fondi sia alla pubblica istruzione sia alla pubblica sanità.

All'indecenza e alla disonestà intellettuale dobbiamo cercare una soluzione...

Ce l'avremo tra le mani in una cabina elettorale!