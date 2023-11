“Lo stabilimento Tyco Electric di San Salvo è lontano dal chiudere. Le voci circolate in queste ultimi giorni sono del tutto infondate e di certo non riguardano lo stabilimento sansalvese del gruppo TE” lo dichiara l’assessore comunale all’Industria Gianmarco Travaglini.

“Abbiamo avuto modo di vedere con i nostri occhi – aggiunge l’assessore – alcuni degli investimenti che sono stati fatti da parte di TE a San Salvo per l’automazione e l’innovazione degli impianti produttivi, mentre ad oggi sono in corso i lavori per un nuovo parco fotovoltaico per la produzione di energia pulita. Un’azienda in crisi non fa investimenti di questa portata, come invece sta facendo TE per San Salvo”.

L’assessore Travaglini infine evidenzia: “Del resto, scontate alcune instabilità del mercato, l’azienda stessa ha rimarcato i progetti per il futuro e la solidità dello stabilimento sansalvese. In ogni caso nei prossimi giorni, ci sarà modo di incontrare i responsabili aziendali per ulteriori chiarimenti ed informazioni per la tranquillità delle famiglie dei lavoratori e dell’intero territorio”.