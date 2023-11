Sabato scorso doppio appuntamento con il regista Scarinci e Mauro Rotondi 

Tra le iniziative inserite nel programma per celebrare i cinquant’anni del Coro polifonico Histonium, e in particolare nella ventiduesima rassegna dedicata a Bernardino Carnefresca detto il Lupacchino dal Vasto, a cui la corale vastese è dedicata, è stata prevista anche la visione del film “Pantafa” prodotto dalla Fandango.

Un incontro voluto dal presidente del Coro Clarice Petrella e dal direttivo per presentare la pellicola del regista Emanuele Scarinci che contiene nella colonna sonora il brano “Ninna Nonna Ninna no’” trascritta dal maestro della corale vastese Luigi Di Tullio.

Sabato scorso, 18 novembre, un doppio appuntamento con il regista Scarinci e Mauro Rotondi della Fandango per la proiezione della pellicola del film horror a metà tra vero e immaginato, tra modernità e paganesimo. Alla base dell'intreccio la leggenda abruzzese della Pantafica, una presenza mostruosa ed evanescente che turberebbe le notti dei bambini.

All’Istituto Mattei al mattino si è parlato di cinema per iniziativa del dirigente scolastico Gaetano Fuiano e i docenti Mirko Menna e Laura Oliva referenti del progetto Officinema Cinelab e nel pomeriggio nella Città del Cinema Vasto con la proiezione della pellicola con i due ospiti che hanno dialogato con il maestro Di Tullio e l’etnomusicologo Domenico Di Virgilio su “Le tradizioni popolari abruzzesi nel cinema di oggi”.

E’ intervenuto il sindaco della Città del Vasto Francesco Menna, accompagnato dagli assessori Nicola Della Gatta e Anna Bosco.