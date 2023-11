La Quinta B e C della Scuola Primaria “G. Spataro” alla scoperta del Consiglio Regionale e del Munda

Le classi quinta B e la quinta C della scuola primaria “G. Spataro” IC 1 di Vasto hanno effettuato un viaggio di istruzione al Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Hanno avuto modo di conoscere la storia del bellissimo palazzo denominato Emiciclo. Questo stesso luogo, ci ha spiegato la dr.ssa Paola Bartolomucci, in tempi antichissimi era lontano dal centro abitato e da qui si partiva per la transumanza, L’Aquila- Foggia, un viaggio ricco di tradizioni e storia. Poi fu utilizzato col nome Campo di Fossa, per le esecuzioni di chi aveva infranto la legge e doveva essere decapitato. Nel 1600 i Frati Cappuccini decisero di costruirci un convento e una chiesa dedicata a San Michele. Nel 1800 il palazzo fu gestito dal Comune mentre nel 1972 divenne sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo.

Appena siamo entrati i ragazzi sono rimasti colpiti dall’ampio locale all’ingresso che apparteneva alla ex chiesa dei frati, valorizzato dalla bellissima vetrata realizzata dall’artista Franco Summa e dai locali moderni e molto eleganti dell’Emiciclo. Tra i filmati che sono stati visti ha colpito moltissimo quello del terremoto, “A rose among thorns” realizzato dalla cantante Simona Molinari per L’Aquila. Racconta con la bambina che corre per la città. Rappresenta la forza degli Aquilani che si piano piano si sono rialzati da questa grandissima tragedia, dimostrando una grande forza e un grande amore verso la loro città. Ora la città è quasi completamente restaurata, l’abbiamo ammirata con una rapida passeggiata al centro, anche se ci sono ancora dei palazzi ancora da ristrutturare. Ci hanno spiegato che il terremoto ha colpito anche l’Emiciclo, durante i lavori di ristrutturazione è venuto alla luce un locale appartenente al convento, la “neviera”, dove i frati conservavano nel ghiaccio il cibo. Ora l’ampio locale del 1600 è stato adibito a biblioteca pubblica, aperta alla città, dedicato a Giuseppe Bolino. A noi ha colpito moltissimo il meteorite poggiato sopra tanti libri regalato da una turista al Consiglio regionale.

Ci hanno spiegato che il Consiglio Regionale è un organo di rappresentanza democratica che ha la funzione legislativa e regolamentare con attività ispettiva e di controllo, con competenza legislativa su vari ambiti della regione: l’istruzione, l’ambiente, i beni culturali, la sanità e sociale, le politiche europee, il turismo e la protezione civile e che ogni cittadino della Regione può proporre un’idea di legge.

Abbiamo anche visitato poi gratuitamente il Museo Munda, il Museo Nazionale d’Abruzzo osservando con interesse i reperti archeologici Italici e Romani, ma anche dipinti e sculture dal Medioevo all’età moderna realizzati da artisti della nostra regione. In conclusione, è stata una grande opportunità per i ragazzi, per conoscere l’istituzione della nostra regionale, ma anche per conoscere il nostro capoluogo di provincia.