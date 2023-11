INTITOLATA VIA DELLA PROTEZIONE CIVILE E A LUCIANO LAPENNA LA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione di Via della Protezione Civile, strada di collegamento tra Via dei Conti Ricci e la Circonvallazione Istoniense e della sala operativa della sede del gruppo comunale di Protezione Civile a Luciano Lapenna già sindaco di Vasto (dal 2006 al 2016), alla presenza della moglie Bianca Campli, dei familiari, e amici. Eerano presenti inoltre il sindaco di Vasto Francesco Menna, il Consigliere regionale Silvio Paolucci, il Presidente del Consiglio comunale Marco Marchesani, gli assessori Anna Bosco, Paola Cianci, Nicola Della Gatta e Licia Fioravante, tanti consiglieri comunali e il dott. Mauro Casinghini direttore dell’Agenzia di protezione Civile Regione Abruzzo, il Commissario di Polizia Lucia Vittoria D'Agostino, il Comandante della Polizia Locale Giuseppe Del Moro, volontari, studenti e cittadini. Dopo lo scoprimento del cartello stradale con la denominazione della nuova via è stata scoperta la targa all’ingresso della sede della Protezione Civile, e don Nicola Fioriti parroco della Chiesa di San Marco Evangelista ha proceduto alla benedizione.

«Il gruppo di volontari di Vasto, guidato da Eustachio Frangione, è organizzato ed efficiente, mette in campo le sue molteplici competenze tecniche e la sua insostituibile conoscenza del territorio, in un continuo processo di crescita e di specializzazione. Sulle divise dei volontari sono riportati i colori bianco, rosso e verde della bandiera italiana, - ha evidenziato il sindaco Menna - a sottolineare come la Protezione Civile sia per noi un fatto di responsabilità istituzionale, un impegno, assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti di tutti i suoi cittadini, costruito con la forza, che viene dalla partecipazione responsabile dell’intero Paese. Abbiamo lavorato costantemente per migliorare l’efficienza e la rapidità di intervento. La squadra comunale ha voluto intitolare questa sede a Luciano Lapenna, il sindaco che nel 2007 chiese ai volontari di costituire un gruppo di supporto al Comune di Vasto. Condivido la scelta di questa dedica perché i valori portati avanti dalla Protezione civile incarnano i tratti più significativi del carattere di Luciano Lapenna, ovvero l’attenzione alla solidarietà e una grande tenacia, soprattutto - ha concluso il primo cittadino - nei momenti più difficili. Luciano ha sempre dimostrato grande attaccamento alla collettività. Profondo è stato il suo impegno per la città e con Eustachio Frangione e tutti i volontari aveva un legame stretto, non solo istituzionale ed operativo, ma soprattutto umano perché fondato sulla stima e sull’affetto reciproco».

«Via della Protezione Civile - ha detto il direttore Casinghini - congiunge solidarietà a sicurezza. E rivolgendosi agli studenti presenti ha aggiunto: «Voi siete il futuro della Protezione Civile. Ci dovete dare una mano. Noi abbiamo bisogno di sentirci tutti Protezione Civile».