“Dove io splendo” venerdì 24 novembre al Centro culturale A. Moro

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione Dafne ETS, in collaborazione l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo, per sensibilizzare, prevenire e contrastare la violenza su donne e bambini propone una rappresentazione teatrale "Dove io splendo" liberamente tratta dal libro di Maria Grazia Calandrone "Dove non mi hai portata", finalista del Premio Strega 2023 venerdì 24 novembre alle ore 20:30 nella teatro del Centro culturale Aldo Moro.

E’ la storia vera di una donna del nostro territorio che dà luce ai vissuti di violenza da lei subiti e alle conseguenze che tali violenze hanno prodotto nella vita di sua figlia. La regia è di Andrea Bartola condurrà in un viaggio alla scoperta della verità, dei luoghi "materni" della scrittrice, in cui la narrazione della storia di Lucia offre la possibilità di guardare in maniera consapevole al presente e di gettare, forse, una luce sul futuro.

Spettacolo intimo e "collettivo", che restituisce in chiave artistica e contemporanea una storia vera, di ordinaria quotidianità e di straordinario dolore, nata e sviluppatasi nella cultura patriarcale dell’immediato dopoguerra con risvolti di incredibile attualità. Corpi danzanti, mimiche teatrali, musiche narranti sono la chiave interpretativa che descrivono una storia di cronaca del nostro contesto culturale. Danzatrici Rossella Taraborrelli, Annamaria Fiore e Daniela Di Francesco. Coreografie Maria De Liberato. Musiche Piccola Underground. Voce narrante Raffaella Zaccagna. Ingresso gratuito.