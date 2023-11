NICOLA ARGIRÒ CANDIDATO ALLE REGIONALI 2024

E’ stato presentato al Gabri Park Hotel di San Salvo il candidato di Azione Politica per la provincia di Chieti, Nicola Argirò alla presenza del presidente del movimento civico, Gianluca Zelli e del coordinatore della provincia di Chieti, Tonino Marcello.

“Dopo l’accordo di Azione Politica, stipulato con la Lega – afferma il presidente Zelli - , entriamo nel vivo delle elezioni regionali di marzo 2024 con la presentazione del candidato Nicola Argirò. San Salvo è una città che ci ha sempre accolto bene e siamo molto soddisfatti di presentare Argirò, un grande imprenditore di questa terra con un'importante storia politica alle spalle. Siamo certi che potrà rappresentare in maniera ottimale il mondo civico, inoltre è vicino da sempre al territorio, per noi rappresenta un candidato di valore. Questa è la prima candidatura insieme a quella di Romina Di Credico che presentiamo, in una provincia a cui siamo molto legati”.

Tonino Marcello ha sottolineato il forte legame di amicizia con Argirò e ha presentato il suo profilo politico: “Azione Politica a San Salvo è un gruppo nutrito e compatto – afferma il coordinatore della provincia – . Il movimento civico è alla sua seconda esperienza alle regionali, mentre nel comune di San Salvo abbiamo fondato un gruppo di persone che si dedica quotidianamente alla politica, mettendo in evidenza le problematiche del territorio. Dopo una consultazione per le regionali abbiamo all’unanimità scelto come candidato Nicola Argirò, una persona mite e pronta all’ascolto con una lunga esperienza politica, competente anche per la sua esperienza come presidente della IV commissione in Regione Abruzzo”.

Nicola Argirò ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scendere in campo: “Ringrazio il presidente Zelli e Tonino Marcello per le parole rivolte alla mia persona. Grazie a loro è rinata la mia passione verso politica, dopo aver lasciato per ben otto anni. Con le comunali ho sentito di nuovo forte il mio impegno, appoggiando il candidato sindaco Fabio Travaglini, un giovane che stimo molto. Ho conosciuto Azione Politica cinque anni fa, movimento in cui per una manciata di voti Tonino Marcello non è stato eletto come consigliere regionale. A chi accusa me e gli altri di essere incoerenti io rispondo che sono il capogruppo di Azione Politica in consiglio comunale e l’accordo fatto con la Lega in Regione non condiziona e non cambia il nostro impegno e la nostra posizione a San Salvo. Azione Politica è una lista civica indipendente che ragiona e valuta i programmi e io mi sono sempre mosso anche in consiglio comunale in questo modo. Mi pongo con serietà e umiltà senza urlare e senza oppormi a nessuno, nelle prossime settimane scenderanno in campo candidati a San Salvo, Vasto e nella provincia di Chieti, noi vogliamo andare avanti per la nostra strada con una campagna elettorale pulita e basata sui programmi. Sono stato onorato di conoscere l’altra candidata di Chieti, Romina Di Credico e di incontrare Luca Maccione e Serena Pompilio. Porto avanti un’esperienza acquisita in materia di bilancio pubblico dal ‘99 al 2004 come assessore alla Provincia di Chieti, ho un’esperienza dal 2009 al 2014 come presidente della commissione alle Attività produttive in Regione e le leggi quadro su industria, artigianato e turismo sono state fatte sotto la mia presidenza, affiancando l’assessore regionale Alfredo Castiglione. Nella nostra regione abbiamo conosciuto tanti giovani che stanno portando il loro valore fuori dall’Abruzzo per questo motivo dobbiamo mettere in moto lo sviluppo e l’economia regionale per salvaguardare le nostre eccellenze e i giovani che restano, affinché possano vivere bene su tutto il territorio abruzzese. Mi sono occupato anche di urbanistica e sociale e sarò in grado di lavorare bene in consiglio regionale grazie alla mia esperienza e alle mie competenze”.