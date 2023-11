25 NOVEMBRE UNA LUCE PER CHI NON HA PIÙ VOCE

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un programma dedicato alla riflessione, al confronto e alla condivisione coinvolge la comunità del Istituto superiore Mattei: docenti, studenti e studentesse si incontrano in un percorso emozionale, tra immagine e parola.

L’immagine che fa da cornice a questa Giornata, realizzata da una studentessa, trattiene nelle linee nitide e nei colori accesi, come uno scatto di Polaroid, il messaggio da trasmettere: fare luce, guidare fuori dall’oscurità, dare voce e dare ascolto.

L’ingresso della scuola, disseminato di candele e scarpette rosse, chiede ai nostri passi una gentilezza ed una cura particolare: attenzione contro la noncuranza e l’indifferenza, occhi aperti contro il buio della paura e dell’isolamento.

Per una riflessione condivisa sul tema della violenza contro le donne, insieme al Dirigente Scolastico e ai docenti, si assiste alla proiezione, tratto dal documentario Rai Processo per stupro del 1979, di una intensa testimonianza d’epoca: l’arringa dell’avvocato Tina Lagostena Bassi, in difesa di una giovane vittima di violenza.