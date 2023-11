"Sullo stadio solo annunci spot senza fondamento"

“Restituire a San Salvo uno stadio comunale funzionale e all'altezza della nostra città è quanto sosteniamo da tempo. E' per questo che con la Capogruppo del Pd, Emanuela Tascone abbiamo votato favorevolmente al mutuo da 3 milioni di euro per la riqualificazione dello Stadio "Davide Bucci" pensato e realizzato dalle passate amministrazioni di centrosinistra che su questo ed altro, come il sociale, hanno sempre visto lungo e sono sempre stati esempio e guida del nostro territorio". Ad affermarlo è il consigliere comunale del Pd, Antonio Boschetti che nel corso dell'assise civica di giovedì ha rimarcato quanto essenziale sia rilanciare il calcio, ma lo sport nel suo complesso quali forme di aggregazione e socialità e quali luoghi di formazione e crescita dei nostri ragazzi.

"Per queste ragioni - precisa Boschetti - riteniamo da sempre che lo sport debba essere aperto a tutti anche e soprattutto alle famiglie più in difficoltà e marginalizzate dalla società".

"Inoltre - aggiunge il consigliere comunale del Pd - in merito al mancato finanziamento dei fondi ministeriali del bando "Sport e periferia 2022" ed annunciati in pompa magna dalla sindaca De Nicolis con enfasi ed entusiasmo, trova ora spazio e conferma quanto da noi sempre sostenuto e cioè che eravamo di fronte all'ennesimo annuncio spot senza fondamento e base alcuna. Nella graduatoria approvata dal dipartimento dello Sport infatti, il progetto dello Stadio "Davide Bucci" non compare né tra i progetti finanziati né tra quelli non ammessi. E questa è la tanto sbandierata filiera "Comune-Regione -Governo"?. Questa è solo la filiera degli spot vuoti e privi di concretezza che fa da contrappeso invece alla risolutezza dei governi regionali e nazionali passati che tanto hanno dato a San Salvo. Basti guardare i soli fondi elargiti per la messa in sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici. Tutti fondi di governi a guida centrosinistra. Dalla destra regionale e dalla Meloni invece non abbiamo ricevuto nulla".

"Ma al netto di ciò, e con il forte senso di responsabilità che abbiamo verso la nostra città e verso tutti i nostri cittadini, abbiamo detto Sì al mutuo da 3 milioni di euro per lo Stadio comunale "Davide Bucci". Ora auspichiamo solo - conclude Boschetti - che questa sia la proposta giusta che porterà alla riapertura definita del nostro stadio voluto e realizzato dalle amministrazioni di centrosinistra e portato invece al decadimento fino alla chiusura dalla destra locale".